Olivera dice addio al Getafe: ” Non vi dimenticherò mai”

Mathias Olivera è stato uno dei nomi più caldi negli ultimi giorni. L’esterno basso, dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto con il Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni molto intense nei confronti del club, il quale lo ha fatto esplodere. Olivera ha detto: “ Al Getafe sono stato benissimo, ho passato anni indimenticabili, voglio ringraziare la società ,ve ne sarò grato per sempre”. Oliveira ha poi aperto alla nuova avventura in maglia azzurra: “Oggi è un giorno speciale per me e per la mia carriera”.