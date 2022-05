Il giornalista e telecronista sportivo Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss per dire la sua su alcuni calciatori che arriveranno o potrebbero arrivare a Napoli, soffermandosi su Olivera, Cavani e Bernardeschi.

Queste le sue parole:

“Secondo me il Napoli migliorerà. L’arrivo di Olivera è un fattore molto importante, è un eccellente giocatore. Con l’addio di Insigne la squadra perderà un valore tecnico e umano. Ma i giocatori passano, la maglia resta.”

Su Cavani: “Per me è un calciatore straordinario, che ha fatto benissimo. È un giocatore che ho amato come pochi, incredibile per come è migliorato a livello realizzativo. Oggi ha 35 anni come Benzema e ovviamente è importante che non si crei confusione nelle gerarchie. Se Edinson dovesse venire a Napoli dovrebbe accettare un ruolo di chioccia ad un altro attaccante. Credo che in Italia le sue sei o sette partite potrebbe ancora deciderle.”

Su Bernardeschi: “A 28 anni è svincolato e questo dice tutto. Secondo me, il livello della Fiorentina era poco per lui, quello della Juve invece era troppo alto. Se il Napoli vuole migliorare la fascia deve prendere qualcuno di superiore.”