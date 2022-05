Tuttosport – La Juventus cerca un difensore, anche Koulibaly tra i candidati

La Juventus cerca un sostituto per l’ormai partente Giorgio Chiellini. La società bianconera sembra avere molti nomi sul suo taccuino, tra questi troviamo anche il pilastro difensivo del Napoli di Luciano Spalletti, ovvero Kalidou Koulibaly, che nell’ultima stagione è tornato ad essere un muro invalicabile insieme al compagno di reparto Amir Rrahmani. Al momento il difensore senegalese e il Napoli non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo al contratto che scadrà nel 2023. Proprio per questa la società bianconera proverà a fare un’offerta al club di DeLaurentiis, che chiede per il gigante senegalese circa 40 milioni di euro.