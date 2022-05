A Kiss Kiss è intervenuto il noto giornalista, Valter De Maggio, che ha lasciato un messaggio preoccupante per i tifosi del Napoli. De Maggio, ha annunciato: “Il mercato del Napoli è chiuso, due uscite, quelle di Ghoulam e Insigne e due entrate, Kvaratskhelia e Oliveira. Tutti i nomi circolanti non hanno riscontri”. Queste le parole di De Maggio che ha poi aggiunto: “In attacco sono al completo, sugli esterni: Ounas, Lozano, Politano e Kvaratskhelia, come punte invece Osimhen e Petagna, aspettando il rinnovo di Mertens”. Vedremo se il giornalista di Radio Kiss Kiss avrà ragione oppure la società azzurra sorprenderà con altri colpi.