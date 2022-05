Il Napoli di De Laurentiis, scatenato sul mercato, dopo aver chiuso per il terzino sinistro pare essere alla ricerca di un centrocampista giovane e di prospettiva, che possa crescere e fare esperienza partendo “alle spalle” dei titolari. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, gli azzurri sarebbero interessati a Morten Hjulmand, classe ’99 in forza al Lecce che ha raggiunto la promozione in Serie A.

Il calciatore danese è arrivato in Puglia a gennaio 2021 dall’Admira Wacker, ed è stato una pedina praticamente indispensabile per mister Baroni. Pagato allora 10mila euro, adesso per strapparlo ai salentini ci vorranno almeno 15 milioni.