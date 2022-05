Gazzetta: primo contatto Adl-Carnevali, anche il Napoli è in corsa per Scamacca! Cifre e dettagli dell’affare

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse del Napoli per l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis si è sentito telefonicamente con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. I due non sono nuovi a farsi delle chiacchierate di mercato, tanto che il massimo dirigente napoletano ha sempre sottolineato come quella del Sassuolo sia una «bottega bella e cara». I dirigenti si erano già sentiti per parlare di Hamed Traore, trequartista che piace molto a Spalletti. Ma stavolta la chiamata del produttore cinematografico aveva un altro obiettivo: Gianluca Scamacca. Non una trattativa avviata, ma un primo approccio per capire la disponibilità del club all’ operazione e anche quella del giocatore”.

Il Napoli vuole tutelarsi in caso di addio di Victor Osimhen, ma il Sassuolo è una bottega carissima, scrive la Gazzetta:

“Il Napoli deve essere pronto ad avere un’alternativa competitiva, e in questo senso il bomber del Sassuolo, anche lui in crescita, sarebbe un’ottima alternativa. Nel sondaggio fatto, De Laurentiis ha appurato che l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 40-45 milioni di euro, a contropartite tecniche il Sassuolo non appare interessato. Dunque in quello che finora è apparso un derby milanese per il centravanti romano, ora vede protagonista anche il Napoli”.