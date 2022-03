Arrivano conferme sull’interesse del Napoli per due profili dall’Inghilterra. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, gli azzurri avrebbero effettivamente messo nel mirino Jan Bednarek e Mohammed Salisu, entrambi difensori del Southampton. Entrambi saranno chiaramente obiettivi per il mercato estivo, dove il club sarà chiamato a rinforzare la squadra in vari reparti, tra cui anche quello difensivo.