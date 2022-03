TMW – Camara ancora nel mirino del Napoli e non solo: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, il Napoli ha gli occhi sempre ben puntati su Mady Camara dell’Olympiacos. Il centrocampista guineano, è uno dei pochi ad aver disputato un ottimo playoff di Europa League contro l’Atalanta. Il profilo di proprietà dei greci, in questo modo, ha attirato su di sé l’attenzione, non solo dei partenopei, ma anche di altri club europei.

Oltre alla campagna estiva, il Napoli ha pensato al classe ’97 anche nell’ultima finestra di gennaio. Il calciatore infatti, nonostante fosse guineano, non è partito per la Coppa d’Africa, motivo per il quale ADL ci aveva pensato. Giuntoli continua a lavorarci per la prossima sessione di mercato, soprattutto se dovesse esserci qualche illustre cessione.