A pochi giorni dalla sfida del Bentegodi, la SSC Napoli ha voluto ricordare una delle ultime vittorie in casa del Verona. In particolare, con un video pubblicato su tutti i social ufficiali della squadra azzurra, il club partenopeo si è soffermato sulla vittoria per 2 a 0 del 2015. La squadra di Sarri dominò la partita per oltre 90 minuti andando in rete però solo nella seconda frazione di gioco. I due goal furono firmati da Insigne e poi da Higuain. Di seguito il video in questione: