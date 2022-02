Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbero contatti avanzati tra l’Inter e il Sassuolo per Davide Frattesi, centrocampista che piace anche al Napoli. I nerazzurri lo vedrebbero come valida alternativa a Barella e Calhanoglu, e lo avrebbero messo nel mirino per la prossima stagione. La valutazione dei neroverdi si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro.