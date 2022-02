L’allenatore Ezio Capuano torna a parlare di Mertens e del suo apporto alla squadra, dopo aver spesso puntato gli occhi sul belga, stavolta il tecnico mantiene la sua tesi. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Spalletti sa bene che scelte fare in vista di domenica ma in attacco il discorso è più complesso, Mertens è un calciatore strepitoso ma non penso sia in grado di spaccare la partita. Da questo punto di vista è molto meglio Osimhen, lo utilizzerei da subentrato stavolta”.