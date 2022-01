Il Napoli è al lavoro per chiudere l’acquisto di Mathias Oliveira, terzino del Getafe. Ma l’uruguagio non è l’unico obiettivo messo nel mirino da Cristiano Giuntoli: secondo quanto riportato da Mirko Calemme, corrispondente per As e Calciomercato.it, il ds azzurro avrebbe trattato anche per Alfonso Pedraza, difensore del Villareal. Tuttavia, si è ripetuta la situazione vista in estate con Estupinan: dopo un iniziale via libera del club alla cessione, l’allenatore Emery ha bloccato tutto.