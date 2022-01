Acquisto Olivera, i tifosi del Getafe insorgono: “Troppo pochi 10 milioni!”

Mathias Olivera–Napoli, un matrimonio che, a seconda della decisione definitiva degli spagnoli, si farà tra gennaio e giugno. L’operazione per il laterale del Getafe è in via di definizione per l’estate. In Spagna, dove si parla un gran bene del terzino uruguaiano, è partito un vero e proprio tram-tram social tra i tifosi del Getafe, polemici nei confronti del prezzo del cartellino che la dirigenza spagnola ha fissato.

“Sono troppo pochi 10 milioni!” oppure “Che peccato vada al Napoli e non all’Atletico” sono i messaggi più ricorrenti, insieme ai tantissimi saluti e auguri per la grande stagione sino ad ora disputata ed il salto in una Big come il Napoli.