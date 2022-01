Euroavversarie – Barcellona, dietrofront Dembelè: vuole restare ed è pronto a rinnovare

Il suo futuro sembrava ormai destinato ad essere lontano dalla Catalogna, e invece Ousmane Dembelè pare aver deciso di restare al Barcellona, che sarà la prossima avversaria del Napoli in Europa League. Secondo quanto riferito da Sport, gli agenti del calciatore francese hanno incontrato il tecnico dei blaugrana, Xavi, per ribadire l’intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Come riporta il quotidiano spagnolo, nonostante le ultime vicissitudini che avevano fatto pensare ad un rapporto ai ferri corti con il club, Dembelè è orgoglioso di essere un giocatore del Barça e il suo impegno in campo non è in discussione.