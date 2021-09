Oggi La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione portieri del Napoli in vista della Juventus, e sulla possibilità dell’ingaggio di un portiere svincolato come Antonio Mirante:

“In queste frenetiche ore De Laurentiis con Giuntoli sta riflettendo sull’ ipotesi di prendere un portiere svincolato e fra i disponibili c’è Antonio Mirante, che si è anche offerto. Ma il presidente non vorrebbe ingaggiare un giocatore in più solo per qualche giorno”.