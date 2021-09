CdS – Osimhen, martedì ci sarà il ricorso! Grassani punta su un aspetto: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Victor Osimhen e alla partita tra Napoli e Juventus. Infatti, come riportato dal quotidiano, martedì ci sarà il ricorso per averlo contro i bianconeri: “La Corte d’Appello ha fissato l’udienza martedì: l’avvocato Grassani, nel dossier di ventidue pagine presentato alla corte, ha chiesto sia l’audizione dell’attaccante azzurro sia quella dell’arbitro Aureliano. Allegati anche le immagini e una decina di frame in sequenza del contatto Osimhen-Heymans, nonché il precedente Immobile-Vidal di Lazio-Inter della stagione precedente: e dunque la manata di Ciro a gioco fermo punita con una giornata di squalifica”.