Il Napoli è pronto a cedere Ounas, ma deve scontrarsi con la volontà del giocatore

Adam Ounas ha stupito tutti nel ritiro estivo e a detta di molti meriterebbe una conferma in maglia azzurra. Di contro però c’è il Napoli che ha bisogno di far cassa, e il presidente De Laurentiis non esiterebbe ad accettare proposte importanti.

Offerte che sono già arrivate, ma in ogni situazione è stato il calciatore a fare muro. Ad interessarsi sono stati diversi club come l’Atlanta United, l’Olympiakos e il Monza, disposti a mettere sul piatto oltre 10 milioni di euro, nonostante l’algerino abbia il contratto in scadenza tra un anno. Ounas non gradirebbe le tre destinazioni, così come il Venezia e l’Empoli, club appena promossi in Serie A.

L’obiettivo del giocatore è da tempo un trasferimento in Premier League, altrimenti bisognerà trattare il rinnovo con il Napoli. Come riporta Calciomercato.com, Ounas vorrebbe raddoppiare il suo ingaggio attuale pari ad un milione all’anno. Ma viste le poche presenze in campionato e la situazione economica non facile, risulta una condizione difficile da accettare. Pare che il suo futuro sia destinato a risolversi negli ultimi giorni di calciomercato.