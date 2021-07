L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul futuro di Lorenzo Insigne, mai come ora in bilico vista la scadenza di contratto tra un anno. Sebbene Aurelio De Laurentiis voglia un contatto diretto con il capitano, nei prossimi giorni l’agente Pisacane e il ds azzurro Giuntoli potrebbero iniziare a sentirsi. Non essendoci offerte, il Napoli potrebbe andare in contro allo scenario della cessione a parametro zero, ma d’altro canto non vorrebbe neanche rinunciare al proprio capitano.

Risulta anche che il club, già condizionato dalle richieste di Insigne, sia rimasto infastidito da alcuni post sui social del suo entourage. Ma al di là di ciò, il Napoli non potrà assecondare le richieste di Lorenzo sull’ingaggio, per cui si troverà un’intesa nel caso in cui sia egli stesso a rinunciare a qualcosa.