Rafa Marin è un obiettivo serio per il mercato del Napoli.

Lo ha riportato Dazn, secondo cui l’accordo finale sulla base di 7 milioni di euro sarebbe sempre più vicini con il difensore. Accordo che, nel caso in caso dovesse essere confermato non limiterebbe gli azzurri sul mercato difensivo in direzione Hermoso e Buongiorno, i quali rimangono ancora due forti obiettivi di Manna e staff.