Gazzetta – A Spalletti non dispiace essere chiamato aziendalista, messaggio chiaro per ADL

La Gazzetta dello Sport commenta la conferenza stampa tenuta ieri sera da Luciano Spalletti. Ecco quanto scritto dal quotidiano: “A Spalletti non dispiace essere definito un aziendalista, lo dice lui stesso quando sottolinea come non sia uno che va a creare problemi dove lavora, come bisogna dare un messaggio chiaro a tutti e creare un qualcosa che sia stimolante per i calciatore, che diventa un allenarsi e un motivarsi con piacere. Luciano Spalletti tende la mano al presidente De Laurentiis, nell’intenzione di creare un Napoli competitivo che possa tornare a lottare ai vertici”.