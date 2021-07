Dopo l’ufficialità di Vaclik all’Olympiacos, il Napoli deve guardare altrove per il ruolo di portiere. Come confermato da Tuttosport, una pista percorribile sembra essere quella che porta a Salvatore Sirigu, in uscita dal Torino. C’è da battere la concorrenza, che arriva soprattutto dall’Italia con l’interesse del Genoa. Ma sul portiere campione d’Europa ci sono anche gli azzurri, sempre in caso di cessione di David Ospina.