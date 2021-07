UFFICIALE- Pau Lopez si trasferirà dalla Roma al Marsiglia

Sembra in dirittura di arrivo la trattativa che porterà Pau Lopez dalla Roma al Marsiglia. Il portiere dunque lascerà la Serie A per approdare nella Ligue 1.

Pau Lopez è nuovo giocatore del Marsiglia. Il club transalpino ha confermato l’arrivo del portiere spagnolo in prestito oneroso con diritto di riscatto e con la possibilità per il club francese di acquistarlo in un secondo momento a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Il riscatto dell’estremo difensore diventerà obbligatorio al raggiungimento della ventesima presenza.

Si conclude quindi dopo due stagioni, con un totale di 76 presenze, l‘esperienza del portiere spagnolo in giallorosso.