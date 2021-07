La partita del riscatto: dal baratro alla gloria!

A distanza di 9 anni l’Italia ha un’altra opportunità per vincere il secondo europeo della sua storia. Una nazionale operaia nata dal baratro e cresciuta da un formidabile Mister Mancini. Questa sera, in uno stadio completamente inglese, gli azzurri avranno l’opportunità di regalare una gioia immensa a più di 60 milioni di persone. All’inizio di questo Europeo nessuno credeva in una cavalcata così trionfale degli azzurri che, invece, hanno stupito l’intero “vecchio” continente. Questa sera, ancora una volta, giocheremo contro tutto e tutti e contro una nazionale che non si è mai dimostrata superiore agli azzurri. Servirà la tecnica di Insigne, la velocità di Di Lorenzo ma soprattutto sarà fondamentale lo spirito di sacrificio di tutti i giocatori in campo. Sperando in una fantastica “Notte magica”, forza ragazzi: tingete il cielo di Wembley del nostro fantastico azzurro!