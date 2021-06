Gazzetta: ci sono due ostacoli per Emerson al Napoli

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, ci sono ancora due ostacoli per portare Emerson Palmieri al Napoli. Il nome del terzino del Chelsea è stato fatto da Luciano Spalletti, che lo ha già allenato ai tempi della Roma e lo rivorrebbe con sé in questa avventura.

Ma il Chelsea non vuole cedere l’italiano in prestito, come invece ha proposto il Napoli, perché è in scadenza nel 2022. E soprattutto Emerson non vorrebbe rinunciare allo stipendio attuale (4.6 milioni di euro), che il club azzurro non potrebbe garantirgli.