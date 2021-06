Il Napoli deve rinforzare la fascia sinistra con il tanto agognato rinforzo del terzino sinistro, dopo 3 stagioni in cui i terzini sinistri hanno deluso per motivi diversi.

Uno dei papabili è Emerson Palmieri: secondo il Roma, Giuntoli non ha alcun motivo per imbastire subito la trattativa. Infatti, sa che il Chelsea vuole cederlo a titolo definitivo, ma sa anche che i Blues non vogliono correre il rischio di tenerlo in casa senza farlo giocare.

Ecco perché il ds vuole attendere, in modo da imbastire un’operazione stile Bakayoko, e inoltre il Napoli può giocarsi la carta Spalletti, l’uomo che ha scoperto e che ha lanciato Emerson Palmieri.

Intanto, rimangono sullo sfondo i nomi di Tavares e di Lykogiannis, ma il ds non lavora solo al nome del terzino sinistro, ma anche al difensore che deve sostituire Maksimovic e il nome che piace di più è quello di Lovato.