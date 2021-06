CorrSport: Mandava è un’ipotesi concreta per la fascia, avviati i contatti

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per trovare un terzino sinistro che possa alternarsi con Mario Rui, vista l’ormai ciclica fragilità fisica di Ghoulam.

Come ha scritto oggi Il Corriere dello Sport, uno dei terzini più intriganti per Giuntoli è Reinildo Mandava del Lille:

“L’esterno sinistro, già, quello che possa lenire il dolore lancinante che s’avverte su quella fascia da quando Ghoulam non è più stato lui: Cristiano Giuntoli ha avuto modo di osservare l’Europa, forse il mondo, da Castel Volturno e a Lille, in Francia, ha lasciato che mettessero le tende i suoi 007 per capire quanta forza e quanta esplosività contenesse in sé Reinildo Mandava, ventisette anni appena compiuti e un titolo che può sentire tutto suo grazie a quelle ventinove presenze che ne hanno fatto un titolare di Galtier. È un’ ipotesi concreta, solida, una trattativa che è nata nelle settimane scorse, quando a Napoli è arrivato il management del laterale basso che ha relazioni soddisfacente”.