Il Mattino: Emerson-Napoli, Spalletti vuole chiudere subito la trattativa

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sul possibile acquisto di Emerson Palmieri da parte del Napoli:

“Emerson (26 anni) si è già detto pronto a trasferirsi, a ritornare in Italia e a riabbracciare Spalletti. Resta però il non trascurabile aspetto legato all’ operazione col Chelsea. Quest’anno ha giocato pochino: appena 15 presenze tra campionato e coppe. Spesso in panchina, molte volte nemmeno convocato: sintomi evidenti di un rapporto in crisi con il club londinese. Nemmeno il cambio della guardia da Lampard a Tuchel ha invertito la rotta, anzi se è possibile, con il tedesco in panchina, Emerson ha visto il campo ancora di meno”.

Spalletti vorrebbe chiudere subito l’operazione, scrive Il Mattino:

“Ma dicevamo della trattativa: il Chelsea potrebbe abbassare le pretese e accontentarsi di 15 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del brasiliano. Ecco perché il Napoli ci pensa sul serio. La spinta del giocatore per accettare le offerte da parte di De Laurentiis sarebbe poi la mossa chiave per oliare il meccanismo e mettere in moto l’ operazione. Siamo ancora alle schermaglie iniziali, ma l’idea di Spalletti è quella di chiudere quanto prima l’operazione così da avere già in cassaforte uno dei suoi fedelissimi in vista della prossima stagione”.