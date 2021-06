Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Dries Mertens non è più tra gli incedibili in casa Napoli:

“La politica del contenimento di costi potrebbe portare anche a scelte clamorose, come quella di rinunciare a Dries Mertens, per esempio, nonostante abbia un altro anno di contratto. Ma i 9 milioni lordi che vengono corrisposti al nazionale belga incidono parecchio e, considerato anche l’età (34 anni), non è escluso che dinanzi a una buona offerta si decida di venderlo”.