Alvino sicuro: “La linea societaria adottata dal Napoli mi fa pensare solo a due allenatori, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto attraverso il proprio account twitter per dire la sua sul futuro allenatore del Napoli. Infatti secondo la linea societaria espressa da De Laurentiis negli ultimi anni, solo due nomi, al momento, sarebbero adatti alla panchina azzurra. Per Alvino solo Galtier ed Allegri sarebbero dei sostituti adatti a sostituire Rino Gattuso. Di seguito il tweet in questione:

Le mie sensazioni personali sulla questione allenatore e la conoscenza della linea societaria mi porta a credere solo a due nomi: Massimiliano Allegri e Cristophe Galtier. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 25, 2021