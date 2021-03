Sky, Marchetti: “A fine stagione partirà il valzer degli allenatori! Allegri-Napoli? Vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla situazione allenatori in Serie A. Queste le sue parole: “Molti degli allenatori di Serie A, in questo momento, si trovano in posizioni piuttosto traballanti. L’obiettivo principale sembra essere per tutti la Champions League, in base alle squadre qualificate a questa competizione, partirà il valzer degli allenatori. La Juventus infatti continuerà con Pirlo solo se verrà messo in cassaforte il quarto posto, stessa cosa per la Roma con Fonseca.

Gattuso? ADL pare ormai essere sicuro di separarsi dall’ex allenatore del Milan. Ci furono dei contatti anche con Allegri ma non è mai scattata la scintilla. Per questo motivo escludo che, nel prossimo futuro, il tecnico toscano possa allenare il Napoli“.