Guglielmo Stendardo: “Vi svelo con chi si esprime meglio Koulibaly”

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto Guglielmo Stendardo, l’ex difensore ha rilasciato dichiarazioni sul Napoli e sul suo pilastro Kalidou Koulibaly:

“Per me, Koulibaly è tra i difensori top nel mondo. Credo che per le sue caratteristiche, il suo compagno di reparto ideale è Maksimovic. Manolas, anche lui è un ottimo difensore è molto simile al senegalese come modo di giocare. Rrhamani è un ottimo prospetto e può avere un futuro importante, ma il suo rendimento è stato altalenante. Con il recupero degli infortunati, il Napoli ha ripreso il proprio percorso e ha tutte le carte in regola per arrivare in Champions League“.