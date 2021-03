Bargiggia: “Osimhen sembra Weah! Hysaj, Makismovic e Zaccagni? Vi spiego la situazione”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul mercato in entrata ed in uscita nel Napoli. Queste le sue parole: “Per quanto riguarda i possibili arrivi in estate, la pista più percorribile era quella di Mattia Zaccagni. Non avendo però ancora deciso l’allenatore che siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione però, ADL, ha deciso di non chiudere l’affare a gennaio per 8 milioni di euro. Adesso occhio al Milan che potrebbe subentrare prepotentemente nella trattativa per il trequartista del Verona.

Hysaj e Maksimovic? Hanno il contratto in scadenza me per il momento non hanno una vera e propria proposta altrove. Per questo motivo bisognerà attendere la fine della stagione per capire il futuro dei due difensori partenopei.

Osimhen? Ha le movenze di una pantera per certi versi mi ricorda Weah! Al momento a Napoli non hanno visto neanche il 30-40% del potenziale di questo ragazzo, bisogna attenderlo ancora un po’ prima di vederlo esplodere“.