Schwoch: “Roma-Napoli sarà decisiva per la Champions League. Allenatore? Ecco chi vorrei”

L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto a Radio CrC per parlare delle prossime partite degli azzurri e del futuro allenatore.

“La partita contro la Roma sarà decisiva per la Champions. Le due squadre hanno avuto un cammino simile perché quando sono state chiamate a sferrare il colpo decisivo, spesso sono venute meno. Attaccanti? Stagione difficile per Mertens e Osimhen, che però nelle ultime uscite è apparso in ripresa. Dentro e fuori dal campo il nigeriano può contare sull’esempio positivo di Insigne. Allenatore? Mi piacerebbe rivedere Sarri”.