Futuro De Zerbi: Primo incontro col Sassuolo

Il promettente allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, si trova in scadenza di contratto ma per lui si prospetta il rinovo. A rivelarlo è la Gazzetta di Modena, settimana scorsa l’allenatore e la dirigenza emiliana si sarebbero incontrati per un primo approccio. Il ciclo attuale è destinato a concludersi, ma il quotidiano pone l’interrogativo se a guidare il Sassuolo sarà sempre De Zerbi.

Al momento, l’ipotesi più probabile è che l’allenatore che piace a Napoli e Fiorentina, possa proseguire la sua esperienza in nero-verde. A fine mese verrà presa la decisione definitiva, qualora ci fosse la separazione Vincenzo Italiano è il primo candidato per il post De Zerbi.