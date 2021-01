Il Napoli, in casa sua, ha un grande talento, uno dei più grandi sfornati dalla cantera e dal settore giovanile dei partenopei: stiamo parlando di Gianluca Gaetano, grande prospetto che ha debuttato con Carlo Ancelotti.

Ormai, da più di un anno, è alla Cremonese, dove ha cambiato già tre allenatori: infatti, Gaetano ha avuto Rastelli, Bisoli e ora Fabio Pecchia, l’ex vice di un altro grande allenatore come Benitez.

Ma ora il futuro di Gaetano potrebbe essere altrove: infatti, il Pordenone, che è più in alto in classifica, potrebbe decidere di prendere Gaetano per rinforzare la trequarti. Come riporta Trivenetogoal.it, se Gaetano non giocherà le prossime gare, potrebbe chiedere la cessione.