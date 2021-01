Dopo l’ufficialità del trasferimento nel suo nuovo club, Arek Milik ha postato una foto in cui esterna la sua felicità per l’avvenuto passaggio ad una nuova esperienza.

Tra i vari commenti ‘celebri’, ecco che spuntano anche quelli di Mertens, Zielinski e del suo connazionale Piatek che – in sostanza – augurano in lingue diverse una buona fortuna per il futuro: