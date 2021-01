Cm.com – Malcuit vicinissimo alla Fiorentina: i dettagli dell’operazione

La Fiorentina di Prandelli sarà molto attiva durante questa sessione di calciomercato. Ci sono diversi giocatori ai margini del progetto tecnico e pronti ad essere ceduti per far posto a qualche nuovo innesto. Dopo Cutrone e Saponara anche l’esterno Pol Lirola è pronto a salutare i viola: il Marsiglia fa sul serio, ha ottenuto il sì del calciatore e lavora per un prestito con diritto di riscatto.

Il club di Rocco Commisso vuole acquistare subito un sostituto e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il nome è quello di Kevin Malcuit, che a Napoli non gioca da troppo tempo ed è finito ai margini della rosa. il francese ha voglia di riscatto, la società azzurra non si opporrà alla sua cessione, pronto un prestito con diritto di riscatto. Le cifre complessive dell’operazione dovrebbero aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro.