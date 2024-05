L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rebus riguardante la panchina del Napoli. Secondo il quotidiano per ripartire, De Laurentiis ripensa a Gian Piero Gasperini, allenatore già vicino al Napoli nel 2011 prima del colpo di scena con il rinnovo di Mazzarri. Tredici anni dopo il Gasp è migliorato perché gli anni di Bergamo hanno certificato le sue qualità, che lo conducono in cima alle preferenze di De Laurentiis. Ma Gasperini non è l’unico nome sondato. Accanto a lui, in questa volata c’è Antonio Conte, l’amico di De Laurentiis, sondato nei mesi di Garcia. Tutto fu rimandato all’estate. Ormai ci siamo. Gasperini e Conte, ma non solo. Nel ristretto elenco c’è anche Stefano Pioli al passo d’addio con il Milan. Pioli concluderà a fine anno un ciclo con traguardi importanti come lo scudetto e la semifinale di Champions.