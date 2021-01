Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, ha parlato del futuro di Arkadiusz Milik su WilliamHillNews: “Da protagonista (mancato) dell’ultimo calciomercato, con i trasferimenti a Juve e Roma sfumati sul più bello, a opportunità che fa gola ai principali club, italiani e stranieri. Non rinnoverà il contratto con il Napoli in scadenza a giugno e la società azzurra proverà a trovare la soluzione migliore per le casse del club già a gennaio evitando di perderlo a zero”.