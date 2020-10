Il Napoli si prepara a vendere alcuni esuberi in vista della fine del calciomercato prevista per lunedì. L’edizione giornaliera de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto su tre casi:

“Ci sono tre calciatori azzurri che hanno offerte dall’Italia e le stanno valutando. In primis Amato Ciciretti, richiesto in Serie B da Chievo e Spal. In quanti alle offerte dalla Serie A, il Torino vorrebbe Ounas mentre Malcuit ha rifiutato il Parma e sta prendendo in considerazione l’ipotesi Sampdoria“.