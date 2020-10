CLAMOROSO – Napoli bloccato dall’ASL: la squadra non parte per Torino! Le ultime

Il Napoli non parte per Torino! Ultim’ora clamorosa svelata da Carlo Alvino, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli. Il club azzurro avrebbe deciso di non partire per Torino (il volo era previsto per le 19.45), dove dovrebbe sfidare domani la Juventus, all’Allianz Stadium ore 20:45, per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/21.

+++Il Napoli non parte per Torino+++ — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 3, 2020

ORE 19:39 – AGGIORNAMENTO SKY