CM.it – Bakayoko-Napoli ai dettagli! Possibile ufficialità nelle prossime ore

Oggi nuovi contatti intensi tra il Napoli e Chelsea per Bakayoko. Federico Pastorello, intermediario della trattativa, è arrivato in Italia per cercare di trovare una quadratura. Secondo calciomercato.it, ci sarebbero da sistemare ancora alcuni dettagli sullo stipendio e la ripartizione dello stesso tra il club londinese e quello azzurro. Salvo colpi di scena, Gattuso avrà a disposizione il mediano di cui ha bisogno. Il rapporto tra Chelsea e Napoli, dopo l’affare Jorginho, è ottimo. Ufficialità attesa già nelle prossime ore.