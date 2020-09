L’ex difensore della Roma, Rudiger, con molta probabilità dirà addio al Chelsea. Tra le opzioni per il suo futuro ci sarebbe anche l’Italia, come riporta su twitter dal giornalista Rai, Dario Di Gennaro. Oltre a Roma, Inter e Milan, anche il Napoli potrebbe decidere di puntare su di lui per il reparto difensivo. Tutto questo, solamente in caso di partenza di Koulibaly.