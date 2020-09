Le Pillole di MN – Napoli su Sokratis e Vecino, arrivano novità anche in uscita

Sono online sul nostro canale Youtube le flash news di calciomercato della nostra redazione. Giornata di stallo sul fronte uscite, oggi i dirigenti del Tottenham avrebbero avuto qualche contatto con il Napoli per trovare un accordo per Milik, ma l’accordo è rimandato ai prossimi giorni. Chi invece potrebbe restare a sorpresa è Koulibaly, con l’agente Ramadani che non vorrebbe avere due calciatori nello stesso ruolo (c’è anche Maksimovic). In vista della possibile uscita di un difensore, il Napoli ha bloccato Sokratis, con cui ha già un accordo sul contratto da circa 3,5 milioni. Per Boga invece il Sassuolo chiede 40 milioni, ma al momento sono troppi anche perchè c’è un altro reparto da rinforzare, il centrocampo. In questi giorni si è parlato molto di Vecino, ma per adesso il club azzurro ha soltanto chiesto informazioni e non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro.

