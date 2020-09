Con l’arrivo di Alvaro Morata a Torino, sponda Juventus, resta in stand by l’affare Dzeko, che blocca anche il passaggio di Arek Milik alla Roma. Del futuro dell’attaccante polacco ha parlato Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, su Twitter:

“Milik si riapre la pista estera, possibile futuro in Inghilterra”. Dunque, potrebbe aprirsi una nuova avventura in Premier League, per l’attaccante azzurro, ormai in rotta con il club partenopeo.