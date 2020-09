Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, sta spingendo fortemente per il rinnovo di Elseid Hysaj. Il terzino albanese è pronto a continuare la sua avventura in azzurro: contratto da 15 milioni complessivi, stipendio pari a 2,5 mln a stagione per 5 anni, più un premio alla firma e inoltre anche una percentuale su una futura rivendita. A parlarne è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.