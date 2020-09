Victor Osimhen si è messo in mostra con delle ottime prestazioni nelle partite pre-stagione, i tifosi partenopei si aspettano molto dall’acquisto più caro della storia azzurra. Tuttavia, nonostante Osimhen si sia inserito perfettamente in squadra e negli schemi di Mister Gattuso, il tecnico del Napoli pare stia pensando ad una mossa a sorpresa per la prima partita di campionato: Andrea Petagna titolare al posto di Victor Osimhen, insieme a Mertens e Insigne. Lo scrive La Repubblica.