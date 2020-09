Il Napoli si troverà, molto probabilmente, a dover sostituire Faouzi Ghoulam, ed ecco che spunta il nome di Emerson Palmieri.

Infatti, secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è in contatto con il Chelsea per il terzino sinistro e sarebbe addirittura in programma – per giovedì – un incontro con il suo entourage.

La formula proposta dal Napoli per il trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto.