Venerato a KKN: “Acerbi? Scontro con la Lazio, ma difficilmente lascerà Roma”

Il giornalista della Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Francesco Acerbi.

Il difensore della Lazio, accostato al Napoli nelle ultime settimane, sta vivendo un periodo particolare in quanto è in “lotta” con la Lazio per le cifre che sono uscite sui giornali. Ecco le parole di Venerato:

“Acerbi è incavolato con la Lazio per le cifre uscite sui giornali, non voleva che diventassero pubbliche e sono anche più alte. Alla fine, si accorderà con la società per il rinnovo perchè vuole rimanere a Roma”.