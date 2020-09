Le richieste molto alte di Arkadiusz Milik rendono molto difficile la sua cessione, costringendo il Napoli a prendere misure drastiche se dovesse rimanere.

Infatti, come riportato da Repubblica, il club partenopeo non si farebbe scrupoli a tenere l’attaccante polacco in tribuna per una stagione intera.

In questo modo, il calciatore è costretto a rivedere le sue richieste di ingaggio se non vorrà perdere un anno di carriera.